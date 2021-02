Die Stadt strebt an, die derzeit gültige Zuzugssperre in Pirmasens zu verlängern. Oberbürgermeister Markus Zwick sagte auf Nachfrage von Frank Eschrich (Linke) im Hauptausschuss, im März würden die betreffenden Zahlen gemeinsam mit dem Mainzer Integrationsministerium ausgewertet. „Wir würden die Zuzugssperre gerne verlängern“, so Zwick. Sie gilt seit März 2018 für anerkannte Flüchtlinge und wurde zuletzt vergangenen Juni für mindestens ein Jahr verlängert. Die Anzahl der Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter beziehen, geht in Pirmasens zurück. „Sprachliche Integration ist enorm wichtig“, sagte Zwick angesichts der vielen Kinder mit Migrationshintergrund, die in Pirmasens leben.

Jährlich auf dem Prüfstand

Seit 2016 waren überproportional viele Flüchtlinge nach Pirmasens gezogen. Nicht zuletzt, weil viele freie Wohnungen für sie vergleichsweise günstig zur Verfügung standen. Die Stadt hatte sich daraufhin an das Land gewandt und eine landesweit einmalige Zuzugssperre erwirkt, die jährlich auf den Prüfstand gestellt wird.