Ein Fall für das Ordnungsamt wird der Zustand der früheren Schuhfabrik Harsch an der Ecke Carl-Maria-Von-Weber-Straße und Rudolf-Meißner-Straße. Das Gebäude sei in einem schlechten Zustand und das Grundstück wuchere immer mehr zu, monierte Florian Kircher (Die Partei) in der jüngsten Stadtratssitzung. Das Hauptgebäude verfalle zusehends, teilweise breite sich der Bewuchs bis in den öffentlichen Straßenraum aus. Kircher forderte ein Eingreifen der Stadt, die beispielsweise die Hecken schneiden könnte und über das Liegenschaftsamt eine neue Nutzung für das Gelände suchen müsste. Oberbürgermeister Markus Zwick verneinte, dass die Stadt Hecken für Privatleute schneide. Dies werde nur getan, wenn die Kosten dafür von dem Grundstücksbesitzer wieder eingetrieben werden könnten. Das Liegenschaftsamt sei bereits auf der Suche nach einer neuen Nutzung des Geländes, wie bei anderen Brachen der Schuhindustrie auch, betonte Zwick, der das Ordnungsamt vorbeischicken will, um die Zustände zu prüfen.