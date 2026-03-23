Der Ausfall mehrerer Spiele wegen Schiedsrichtermangels und das Wahllokal bei Rot-Weiß Pirmasens sind weitere Themen in Helmut Igels Kolumne „ Tore, Träume, Temperamente“.

RW Pirmasens: Wenn das Sportheim Wahllokal ist

Die Wahl am Sonntag gewannen die Roten. Nein, nicht bei der Landtagswahl, sondern bei der Platzwahl im B-Klasse-Fußballspiel des SV Rot-Weiß Pirmasens gegen den in Schwarz gekleideten TV/ SC Hauenstein II. Dazu musste auch nicht extra ein Wahlhelfer aus dem etwa 40 Meter entfernten Wahllokal im Sportheim der Rot-Weißen dazukommen. Schiedsrichter Ange Gaetan Lekeumo erledigte dies souverän und überhaupt nicht geheim mit einem Münzwurf. Wie bei der Landtagswahl gewannen am Ende die Schwarzen, in diesem Fall die Hauensteiner mit 3:2.

Den wohl schwierigsten Job am Platz hatte der ehemalige Vorsitzende des SV Rot-Weiß, Wolfgang Alt, zu erledigen, denn er stand mit seiner Kasse am Eingang des Sportgeländes und musste selektieren, wer denn nur wählen geht und wer sich das Match anschaut, wer zahlen musste und wer nicht. Für Alt „kein Problem“, wie er anmerkte. „Ich kenne jeden persönlich, der zu unseren Heimspielen kommt.“ Und so war sichergestellt, dass der „gemeine“ Wähler keinen Eintritt zu zahlen hatte.

Zuschauer-Attacke: ASV spielt nur unter Protest weiter

„Das waren Zustände, die man so nicht akzeptieren kann.“ Dies sagte am Sonntagabend Theo Schwarzmüller, Vater von Paul Schwarzmüller (24), der für den ASV Lug/ Schwanheim in der A-Klasse Südpfalz Fußball spielt und am Nachmittag mit seinem Team vor 400 Zuschauern bei dem auf Rang zwei liegenden VfB Hochstadt gastiert hatte.

Was war passiert? Der Tabellenführer aus der Verbandsgemeinde Hauenstein hatte in dem Spitzenspiel kurz vor der Halbzeit das 0:1 kassiert und war auf dem Weg am Sportheim vorbei zur Umkleidekabine, mitten durch einen Pulk von Zuschauern. Dabei hagelte es verbale Attacken gegen die ASV-Kicker. Paul Schwarzmüller sagte zu einem Zuschauer, er möge dies doch unterlassen. Daraufhin habe der Zuschauer, so Pauls Vater Theo Schwarzmüller, seinem Sohn zunächst unvermittelt auf die Brust geschlagen und ihm anschließend entweder „ins Gesicht gegriffen oder ihm ins Gesicht geschlagen“. Paul Schwarzmüller habe rote Flecken davongetragen. „Es wird eine Strafanzeige geben“, versicherte Theo Schwarzmüller, einst selbst als Fußballer mit dem FK Clausen (Verbandsligameister unter Trainer Robert Jung) und dem SC Hauenstein erfolgreich. Sein Sohn sei nicht nur körperlich getroffen worden, sondern haben „wie die gesamte Mannschaft unter Schock gestanden“.

Kein Ordnungsdienst in Sicht

Von einem Ordnungsdienst sei zum Zeitpunkt der Attacke überhaupt nichts zu sehen gewesen, berichtete der 64-Jährige weiter. Erst nach dem Vorfall hätten einige Hochstadter „ihre Ordnungsdienstwesten angezogen“. Den Übeltäter hätten sie unbehelligt gelassen. Schwarzmüller: „Wir wissen, wie er heißt, und meine Frau hat ein Bild von ihm gemacht.“

Noch während die zweite Halbzeit lief, sei die Polizei vor Ort gewesen und habe versucht, die Angelegenheit zu bearbeiten. „Ich bin dann mit Paul ins städtische Krankenhaus nach Landau gefahren, denn an ein Weiterspielen war überhaupt nicht zu denken“, sagte Theo Schwarzmüller. Die Mannschaft des ASV hat die Partie nur unter Protest fortgesetzt. Der ASV Lug/Schwanheim wird gegen die Wertung der 2:3-Niederlage in Hochstadt Protest einlegen.

Kein Schiri: Drei Spiele müssen ausfallen

Immerhin fünf der insgesamt 39 Herren-Punktspiele am Wochenende im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken wurden nicht angepfiffen. Die Gründe: Mal mangelte es wie beim SV Erlenbrunn II und beim SV Hinterweidenthal II an Personal, mal fehlte es an einem Schiedsrichter.

„Ich habe am Wochenende nur noch telefoniert“, klagte der für die Besetzung der meisten Spiele zuständige Kreis-Schiedsrichterobmann Sascha Geisler. Noch am Samstag habe sich eine Lücke von acht Spielen ohne Schiri aufgetan. Dann wurden zwei Spiele abgesagt und die Schiedsrichter umbesetzt. Geisler konnte dann noch zwei Unparteiische aus den Fußballkreisen Südpfalz und Kusel/Kaiserslautern „ergattern“. Und Schiedsrichter Marco Kochert, Leiter der B-Klasse und C-Klasse Ost, erklärte sich bereit, gleich zwei Spiele am Sonntag zu leiten. „Ich habe in den sauren Apfel gebissen“, sagte Kochert.

Wer erfüllt Schiedsrichterkontingent?

Bei der Entscheidung, welche Vereine bei Schiedsrichtermangel denn nun ohne offiziellen Unparteiischen bleiben sollten, werde auch danach entschieden, so Geisler, ob der Verein selbst einen Schiedsrichter stellt, sein Schiedsrichterkontingent erfüllt. Trulben II, Ruppertsweiler und Rumbach II (zwei aktive Mannschaften im Spielbetrieb, jedoch nur mit einem gemeldeten Schiri) fielen daher durch das Schiri-Raster und blieben ohne gelernten Regelwächter. Die drei Partien – allesamt in der C-Klasse Ost angesiedelt – werden nachgeholt.

„Wir hatten zu viele Verletzte, Kranke, Skiurlauber und beruflich verhinderte Spieler. Der Pirmasenser Sportverein ist auf unseren Wunsch, die Begegnung zu verlegen, nicht eingegangen“, nahm SVE-Sportvorstand Bernd Metzmann Stellung zur ersten Absage seiner zweiten Mannschaft.

Absage wegen Personalmangel

Ähnliches vermeldete der SV Hinterweidenthal, der das B-Klasse-Match seiner zweiten Garnitur beim FV Münchweiler aus Mangel an Personal absagen musste. „Wir haben es als Verein nicht mehr geschafft, beide Mannschaften vollzählig spielen zu lassen“, sagte Zweitmannschaftstrainer Lukas Werner. Es sei viel zusammengekommen.