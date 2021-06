Ein Verletzter und 30.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 15 zwischen Höhfröschen und Höhmühlbach.

Wie die Polizei Waldfischbach auf Nachfrage erklärte, war der Fahrer eines BMW X3 auf dem Weg von Höhmühlbach nach Höhfröschen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem aus Richtung Höhfröschen kommenden Ford Focus zusammengestoßen. Durch den Aufprall schleuderte der Ford in den Graben, wo er zum Stehen kam. Die Fahrerseite des Focus wurde bei dem Aufprall so schwer beschädigt, dass sich der 62-Jährige zunächst nicht aus seinem Auto befreien konnte. Deshalb wurde die Feuerwehr alarmiert.

Die Wehren aus Höheischweiler, Höhfröschen und Petersberg rückten mit 18 Kräften zur Unfallstelle aus. Als sie vor Ort ankamen, hatte der Mann seinen Wagen bereits über die Beifahrerseite verlassen, teilte die Polizei mit. Zur Beobachtung wurde der 62-Jährige mit dem ebenfalls hinzugerufenen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.