Nach dem Verursacher eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 22.30 Uhr auf der L 484 zwischen Niedersimten und Obersimten ereignet hat, sucht die Polizei. Dort war eine 30-Jährige Frau aus Trulben mit ihrem schwarzen Opel Corsa aus Obersimten in Richtung Niedersimten unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve ein Pkw entgegenkam, der von seiner Fahrspur abkam und so in den Gegenverkehr geriet. Beide Autos stießen dabei zusammen. Der Opel Corsa wurde an der Fahrerseite beschädigt; die Schadenshöhe wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter in Richtung Obersimten.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de.