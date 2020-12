Der zweite Lockdown des Jahres stellt die lokalen Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister erneut vor große Herausforderungen. Auf die Unterstützung durch die Pirmasenser Bürger war dabei bisher Verlass, so die Stadtverwaltung, wie unter anderem die Resonanz der Aktion „Heimatshoppen“ des Stadtmarketing gezeigt habe. Selten sei das Kaufen „dehääm“ so wichtig gewesen wie in diesem Jahr. Damit Pirmasenser die Unternehmen und Dienstleister in ihrer Heimatstadt auch in der aktuellen Situation unterstützen können, hat die Verwaltungsspitze nochmals auf die digitale Serviceplattform „PS: handelt“ hingewiesen, die vom Amt für Wirtschaftsförderung initiiert wurde. Interessierte können sich online einen Überblick verschaffen, welche Unternehmen aus Handel, Gastronomie und Dienstleistungen einen coronakonformen Abhol- und/oder Bring-Service anbieten. Unter www.ps-handelt.de/kundenservice ist die nach Branchen gegliederte Liste zu finden, die regelmäßig aktualisiert wird. Außerdem finden sich dort viele nützliche Informationen und Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um den aktuellen Lockdown.

Pirmasenser Unternehmen, die mit ihrem Liefer- und Abholservice in die Liste aufgenommen werden möchten, können sich nach Angaben der Stadtverwaltung per E-Mail unter wirtschaftsfoerderung@pirmasens.de oder telefonisch bei Citymanager Constantin Weidlich unter der Rufnummer 06331/1426561 melden. Folgende Daten sollten bereitgestellt werden: Branche, Unternehmensbezeichnung, Adresse, Telefonnummer, E-Mail Adresse,

Webseite, Link zur Facebook-Seite / Instagram-Account (falls vorhanden),