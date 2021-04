Das Landesimpfzentrum in Pirmasens erhält ab 10. Mai 1200 zusätzliche Impfdosen. Grund ist dem Landkreis zufolge die Tatsache, dass viele Impfwillige der Priorisierungsgruppe zwei, in der sich unter anderem die 70- bis 79-Jährigen befinden, immer noch auf ihre Impfung warten. Es gibt in der Südwestpfalz eine lange Warteliste aus diesem Personenkreis. Die zusätzlichen Impfdosen sollen innerhalb von drei Wochen verimpft werden. Die Termine von Wartenden werden vorgezogen, heißt es vom Kreis. In den täglich zehnstündigen Schichten werden dann jeweils etwa 20 Impfungen mehr eingeplant. Laut Landrätin Susanne Ganster liegt das Landeszentrum bei annähernd 4500 gebuchten Impfterminen an sieben Tagen in der Woche.

Damit die Impfungen in den Zentren in Pirmasens und Zweibrücken besser verteilt werden, sollen künftig einige Landkreis-Gemeinden Zweibrücken zugeordnet werden: Einwohner aus Biedershausen, Bottenbach, Herschberg, Hettenhausen, Knopp-Labach, Krähenberg, Maßweiler, Obernheim-Kirchenarnbach, Reifenberg, Rieschweiler-Mühlbach, Saalstadt, Schauerberg, Wallhalben und Winterbach bekommen ihren Termin im Zweibrücker Impfzentrum. Ende 2019 waren in diesen Gemeinden knapp 10.000 Einwohner gemeldet.