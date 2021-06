Im Rahmen des Fahrplanwechsels zum 13. Juni ändern sich an einigen Haltestellen die Zwischenfahrzeiten. Diese liegen laut Stadtwerken dann zwischen ein und drei Minuten.

Davon unberührt bleiben jedoch die Abfahrtzeiten bei den Rendezvous am Exerzierplatz. An der Linienführung und an der Anzahl der Fahrten im städtischen Liniennetz ändert sich laut Mitteilung nichts. Die geänderten Abfahrtzeiten werden an den Haltestellen ausgehängt. Zudem können sie unter www.stadtbus-pirmasens.de abgerufen oder unter Telefon 06331 876/260 in der Mobilitätszentrale angefragt werden.

Mit Beginn des Präsenzunterrichts ergänzen Stadt und Verkehrsbetriebe die städtischen Linien mit zwei zusätzlichen Fahrzeugen. Diese kommen auf stark frequentierten Linien sechs- bis achtmal täglich zum Einsatz und sollen für Entlastung sorgen. Um die tatsächliche Nachfrage zu überprüfen, beobachten die Verkehrsbetriebe in den ersten Tagen die Auslastung der Busse und passen gegebenenfalls die Einsatzzeiten und Linien der Verstärkerbusse nochmals an. Das Land bezuschusst die beiden zusätzlichen Busse und hat im Hinblick auf die Auslastung folgende Empfehlung ausgesprochen: „Empfohlen wird, dass in den Bussen 100 Prozent der Sitzplätze und noch rund 30 Prozent der zulässigen Stehplätze ausgelastet werden sollen.“

Dazu Stadtwerke-Geschäftsführer Christoph Dörr: „ Unsere Busse haben jeweils zwischen 30 und 34 Sitzplätze sowie zwischen 55 und 65 zugelassene Stehplätze. Der Empfehlung des Landes folgend, sollen wir davon pro Bus nur noch maximal 15 bis 20 Stehplätze anbieten, was eine maximale Anzahl von circa 50 bis 60 Fahrgästen pro Bus bedeutet. Zudem hat das Land die Förderung der Verstärkerbusse an die Vorgabe gekoppelt, dass nur gefördert wird, solange eine Fahrt regelmäßig stärker besetzt ist.“ Die Stadtwerke teilen mit, dass sowohl in den Bussen als auch an den Haltestellen die Maskenpflicht gilt. Es sind sowohl FFP2-Masken als auch OP-Masken zulässig.