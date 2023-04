Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung an einem heute 21-Jährigen waren ein 21- und ein 19-jähriger Pirmasenser angeklagt. Das Verfahren gegen den jüngeren stellte das Jugendschöffengericht ein. Der 21-Jährige erhielt – unter Einbeziehung einer Vorstrafe – eine Jugendstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre zur Bewährung.

Am 17. Oktober 2020 hatten sich mehrere Jugendliche in einer Gaststätte in der Blümelstalstraße zu Brettspielen und zum Alkoholtrinken getroffen. Er habe einem