In der Höfelsgasse haben wir vor wenigen Tagen Dominik Ernst getroffen, als er sich in seiner Mittagspause vor einer Grillstube einen Imbiss genehmigte. In unserem Spontaninterview hat er uns verraten, warum und wieso er im Oktober letzten Jahres von Baden-Württemberg in die Pfalz gezogen ist.

Na, schmeckt der Döner?

Ja, sehr gut. Danke (lacht).

Wer sind Sie denn und wo kommen Sie her?

Ich bin Dominik Ernst, 27 Jahre alt und komme aus Baden-Baden.