Am Montag ist Welttag des Fernsehens. Vor genau 70 Jahren nahm das deutsche Fernsehen seinen offiziellen Betrieb auf und brachte Unterhaltungssendungen und Nachrichten in die Wohnzimmer. Wie ist es in der heutigen digitalen Welt : Schauen die Menschen überhaupt noch klassisches Fernsehen? Die RHEINPFALZ hat in der Fußgängerzone nachgefragt.

Werner König aus Pirmasens ärgert sich regelmäßig über den Rundfunkbeitrag, der momentan mit 18,36 Euro pro Haushalt jeden Monat fällig wird. „Am liebsten