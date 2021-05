Schon zum zweiten Mal in Folge mussten am 1. Mai die sonst üblichen Veranstaltungen der Gewerkschaften ins Wasser fallen. Die hohen Inzidenzzahlen ließen auch in Pirmasens eine Kundgebung nicht zu. Trotz allem wollte sich der DGB nicht verstecken und machte auf dem Schlossplatz mit einem den geltenden Hygieneregeln angepassten Treffen auf sich und den „Tag der Arbeit“ aufmerksam. Lediglich zehn Personen posierten in einer symbolischen Fotoaktion, die organisationspolitische Sekretärin Gewerkschaftssekretärin Martina Schuler drückte auf den Auslöser. Auch Oberbürgermeister Markus Zwick gesellte sich kurz zu den Gewerkschaftsvertretern und versicherte seine Solidarität, ehe nach kurzer Zeit bereits wieder alle Plakate und Fahnen eingepackt waren. „Wir wollen uns an die Regeln halten und hier keine Versammlung abhalten“, so Schuler. Deutschlandweit passte sich der DGB den örtlichen Verhältnissen an und organisierte alternativen Ersatz für die gewohnten Kundgebungen.