Hundekot ist absolut kein Thema, um sich bei der Bevölkerung zu profilieren. Irgendwann müssen Erfolge präsentiert werden.

Wer in der Stadtspitze auf die Idee kam, dass der Kampf gegen den Hundekot ein super Thema sein kann, ist nicht bekannt. Er war auf jeden Fall nicht der beste Berater. Bei Bürgerversammlungen springen die Zuhörer sofort drauf an und die Stadtspitze bringt es auch jedes Mal auf die Tagesordnung. Es dürfte aber von Anfang an klar gewesen sein, dass die Bürger sich nicht mit schönen Worten abspeisen lassen und die weiterhin vor sich hin stinkenden Hundehaufen an jeder Ecke übersehen. So lange die Kontrollen nicht auf ein unangenehmes Maß hochgefahren werden, mit Ordnungsamt an jeder Ecke und zu jeder Zeit, wird sich da nichts zum Besseren ändern. Dafür hat die Stadt nicht das Geld, Personal und die Geduld. Das Projekt Hundekot war zum Scheitern verurteilt.