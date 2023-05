Von Martin Seebald

Gute Pflege braucht gute Mitarbeitende“, heißt es auf einer Karte, die am Freitag an einem Luftballon auf die Reise geschickt wurde. Mit dem Start von mehr als 100 solcher Luftballons gelang es dem Diakoniezentrum am „Internationalen Tag der Pflege“ mit dieser plakativen Aktion, Aufmerksamkeit auf den Themenbereich Pflege zu lenken. Das Diakoniezentrum selbst sei noch nicht direkt von einem Pflegenotstand betroffen und die geforderten Sollplätze seien alle besetzt, informierte der kaufmännische Leiter Carsten Steuer. Jedoch sei eine weitere Unterstützung des Personals dringend notwendig, weshalb die Politik endlich umdenken müsse. „Wir bieten unseren Beschäftigten bereits eine attraktive Vergütung und bessere Arbeitsbedingungen als viele andere Einrichtungen“, so Steuer. Nur deswegen könne man noch die Stellen besetzen. Bereits in der Vergangenheit habe es im Diakoniezentrum viele kreative Ansätze gegeben, um die Situation des Pflegepersonals zu verbessern, „aber irgendwann stößt man an seine Grenzen.“ Die jüngste Aktion, die im Übrigen bei der Deutschen Flugsicherung angemeldet werden musste, solle ein positives Zeichen setzen und, wie die Info-Karte mitteilt, „außergewöhnliche Talente, echte Herzensmenschen, brennende Überzeugungstäter und engagierte Wiedereinsteiger“ dazu ermutigen, sich beim Diakoniezentrum zu bewerben.