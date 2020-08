Der argentinische Tenor Ale Martin singt im Neufferpark vor 200 Besuchern

Nach zwei Konzerten Anfang des Jahres im Pirmasenser Irish Pub trat der junge argentinische Tenor Alejandro „Ale“ Martin nun auch beim Pirmasenser Musiksommer auf. Vor rund 200 Besuchern im Neufferpark servierte Martin, begleitet von seiner Ehefrau Denisa am Piano und dem Gitarristen Emmanuel Albera, ein sehr abwechslungsreiches und temperamentvolles Programm.

Dabei beschränkt sich das Trio nicht auf einen Stil. Sein Repertoire umfasst vielmehr Jazz, Pop, Rock und Klassik ebenso wie die facettenreiche südamerikanische Folklore.

Schon zum Auftakt mit dem selbst komponierten „Lágrimas negras - dos gardenias“ („Die schwarze Träne - Zwei Gardenien“) demonstriert Martin seine klassisch ausgebildete Stimme mit ihrer enormen Reichweite und Dynamik. Ein unvergleichliches Rhythmusgefühl paart sich hier mit unbeschwerter Leichtigkeit. Insbesondere das Zusammenwirken des melodieführenden Pianos und des akzentuiert-feinen Gitarren-Spiels lässt aufhorchen. Das Lied stammt von Martins aktuellem Album „Sin estilo“.

„I Want To Break Free“ im Jazz-Arrangement

Das nachfolgende „Sobreviviendo“ des argentinischen Liedermachers Victor Heredia intoniert Saitenzupfer Albera sehr rockig, serviert das Lied geradezu in knackiger Carlos Santana-Manier. Mit dem balladesken „Cuando llegua el alba“ beweist der Sänger, dass er auch die ganz ruhigen Töne beherrscht, bevor er beim Tango „Por Una Cabeza“ einen längeren Ausflug ins Publikum macht. Zudem brilliert Denisa Martin hier mit herrlichem Pianospiel.

Beim melancholischen Jazz-Standard „Besáme mucho“ wird erneut das stimmliche Vermögen des Tenors deutlich, weshalb das Publikum abermals lang anhaltend applaudiert. Als weitere Favoriten des Publikums stellen sich im ersten Konzertabschnitt das locker-fluffige „Quizás Quizás Quizás“ aus Kuba sowie das eigene Stück „Cantando se va“ heraus.

Eine Überraschung im Programm ist der Queen-Hit „I Want To Break Free“ in einem gänzlich neuen Jazz-Arrangement mit klassischem Gesang und fein akzentuiertem Instrumentaleinsatz.

Den zweiten Konzertabschnitt beginnen Denisa Martin und Emmanuel Albera mit einem längeren Instrumental-Intro, das schließlich in „Tanguero“ (Mariano Mores) übergeht. Mit dem Enrico Caruso-Klassiker „O sole mio“ reißt der argentinische Sänger die Zuhörer schließlich von den Sitzen. Und auch seine Interpretation von „Granada“ wird freudig aufgenommen. In Deutschland kennt man das Lied von Vico Torriani, der mit seiner Version 1954 vier Wochen auf dem ersten Platz der Hitparade stand.

Mit den beiden Klassik-Hits „La donna é mobile“ und „Nessun Dorma“ demonstriert Ale Martin zum Ende des Konzerts schließlich auch noch seine Liebe zur Oper. Und dem Publikum gefällt es.