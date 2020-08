Die Band Frizz – Bluez & Zoul beschließt in diesem Jahr die Konzertreihe im Neufferpark

Ein Heimspiel hatte das Quintett Frizz – Bluez & Zoul, das am Donnerstag zum Finale des Pirmasenser Musiksommers im Neufferpark auftrat. Bei optimalem Open-Air-Wetter füllte sich der Biergarten rasch mit rund 300 Besuchern, die eine gelungene Mixtur aus Blues- und Soul-Titeln zu hören bekamen.

„Natürlich war es ein von Corona gekennzeichneter Musiksommer. Elf der zwölf geplanten Konzerte wurden durchgeführt, lediglich beim Oh´ Jesses-Auftritt spielte das Wetter nicht mit“, bilanzierte der Veranstalter Wolfgang Kuchem. Und: „Die Disziplin der Besucher hinsichtlich der Corona-Auflagen war gut.“ Den Grund für den „sehr guten Besuch“ sieht Kuchem auch in diesem Jahr „in der Auswahl der Bands, bei der fast alle Stile von Pop und Rock, über Klassik bis hin zum Jazz präsentiert wurden. Rückblickend war es eine mutige Entscheidung von uns, schon Anfang Juni festzulegen die Konzerte trotz der damals noch strengeren Corona-Auflagen stattfinden zu lassen. So konnte ich meine noch in Kurzarbeit befindlichen Stammkräfte weiterbeschäftigen“, sagt Kuchem nicht ohne Stolz.

Die nicht alltägliche Songauswahl von Frizz – Bluez & Zoul zeugt vom guten Geschmack der Musiker. Schon der gelungene Start mit dem beschwingten „I’m On Your Side“ von Keb’ Mo’ und das Johnny Guitar Watson-Juwel „Real Mother For Ya“ gaben die Richtung des kurzweiligen Konzerts vor. Ein Höhepunkt war sicherlich das ungemein groovige „Help The Poor“ von B. B. King und Eric Clapton mit einem feinen Gitarren-Solo von Andi Rumpf. Schon das nachfolgende „Stormy Monday“ gestalteten Rumpf, Bernd Adler (Keyboard), Mike Bernardi (Bass), Marc Müller am Schlagzeug und der variabel singende Michael Frits zu einer ausschweifenden Jam-Session, die verdienten Szenenapplaus erhielt.

„Chevrolet“ des texanischen Trios ZZ Top eröffnete den zweiten Konzertteil immens groovig. Und bei „Tobacco Road“ spielten sich Frizz geradezu in einen Rausch. Zuvor hatte der Frontmann das Lied augenzwinkernd mit „den Song kennt zwar keiner, aber ihr könnt trotzdem mitsingen“ angekündigt. Insbesondere Bernd Adler glänzte hier mit einem fetten Hammond-Orgel-Sound und Rumpf setzte mit seinem Spiel stets das i-Tüpfelchen auf eine starke Band-Performance. Der Mann hat zweifellos den Blues in seinem Blut.

Mit „When I’m Hot“ wurde auch ein eigenes, von Bernd Adler komponiertes Blues-Stück präsentiert, das sich keineswegs hinter den genannten Klassikern verstecken muss. Als weitere Höhepunkte erwiesen sich die Versionen von „Gravity“ (John Mayer) und der sehr authentisch interpretierte Soul-Track „Respect Yourself“ („Staple Singers“). Die Zugaben „Georgia On My Mind“ (Ray Charles) und „Mama Told Me Not To Come“ („Three Dog Night“) beschlossen schließlich unter großem Beifall einen gelungenen Abend.