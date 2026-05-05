Nach dem Erfolg des Kunstkaufhauses, wagt der Kunstverein eine weitere Premiere: Die Villa im Neufferpark wird zum Auktionshaus.

Der Dornröschenschlaf in der Villa im Neufferpark ist definitiv vorbei. Längst sind dort nicht nur regelmäßig Handwerker anzutreffen, die das fast 100-jährige Gebäude auffrischen, sondern mehr und mehr entwickelt sich die Villa zum Anziehungspunkt für Kunstbegeisterte.

Der Kunstverein, der das Gebäude zu seiner Vereinsstätte gemacht hat, hat dort bereits zweimal zum Kunstkaufhaus vor Weihnachten eingeladen. Beide Veranstaltungen waren ein Besuchermagnet. Die Verantwortlichen wurden fast schon überrannt. Nun wagen sie ein neues Veranstaltungsformat: „Abgehängt – abgestaubt! Vom Keller zum Heller“ haben sie es genannt. Hinter diesem Slogan verbirgt sich eine Auktion von Kunstwerken, die am Samstag, 9. Mai, Premiere feiert.

Ob von Dachböden, längst verschlossenen Ateliers oder Hinterzimmern – viele der angebotenen Werke haben eine eigene Geschichte und warten darauf, neu entdeckt zu werden. Ergänzt wird das Angebot durch Kunstspenden und Arbeiten aus Nachlässen sowie aus dem Bestand des Vereins. Laut einer Mitteilung des Kunstvereins ist sogar ein echter Beuys dabei, der bei Sotheby’s erworben wurde. Der Erlös der Veranstaltung soll in die Sanierung des Neuffer-Pavillons fließen.

Mitmachen, stöbern, mitbieten

Wer selbst ein Kunstwerk beisteuern möchte, das er gefunden, geerbt oder abgehängt hat, kann es am Donnerstag, 7. Mai, oder Freitag, 8. Mai 2026, jeweils von 15.30 bis 18.30 Uhr zur Sichtung durch den Kunstverein im Neuffer-Pavillon vorbeibringen. Eine Auswahl von bis zu 100 Werken soll daraus nach künstlerischer Qualität für die Auktion vom Kunstverein zusammengestellt werden. Diese Exemplare dürfen dann an der Versteigerung teilnehmen.

Am Veranstaltungstag können die Werke zwischen 11 und 12.30 Uhr besichtigt werden, bevor um 13 Uhr die Versteigerung beginnt. Bereits am Morgen (8.30 bis 11 Uhr) werden die ausgewählten Stücke angenommen und präsentiert.

Kunst erleben und Gutes tun

Ein Teil des Erlöses unterstützt direkt die Arbeit des Kunstvereins und damit den Erhalt der historischen Neuffer-Villa – wer möchte, kann seinen Beitrag dem Verein zufolge vollständig spenden. Der Verkauf erfolge gegen Höchstgebot vor Ort nur gegen Barzahlung. Mindestgebote werden im Vorfeld festgelegt. Die Abwicklung übernehme der Verein am Veranstaltungstag.

Noch Fragen?

Weitere Informationen gibt es unter info@kunstverein-pirmasens.de

