Die KFZ-Zulassungsstelle des Landkreises öffnet am Montag, 13. Juli, wieder für den Publikumsverkehr. Besucher müssen sich nicht mehr vorher anmelden oder ihre Unterlagen abgeben.

In der nächsten Woche, 6. bis 10. Juli, sollen alte Anträge abgearbeitet werden. Die Verwaltung begründet den Rückstand, der sich in den vergangenen Monaten aufgebaut hat, damit, dass die Abwicklung der Anträge während der Corona-Beschränkungen wesentlich zeitaufwendiger gewesen sei. So hätten Antragsteller oft unvollständige Dokumente eingereicht. Zudem habe die Außenstelle der Zulassung bei der Zweibrücker Stadtverwaltung während der Krise keine Anträge von Einwohnern des Landkreises bearbeitet. Weil so viel nachgeholt werden muss, sei damit zu rechnen, dass die Mitarbeiter Anträge, die in der nächsten Woche abgegeben werden, erst nach dem 13. Juli bearbeiten. Deshalb empfiehlt die Zulassungsstelle, neue Anträge erst zu stellen, wenn der Publikumsverkehr wieder erlaubt ist. Dann wird das zeitaufwendige postalische Verfahren eingestellt. Zudem habe die Zweibrücker Außenstelle die Zusammenarbeit wieder aufgenommen und bearbeitet Anfragen von Bürgern aus dem Landkreis.

Zunächst nur Dringendes

Für die ersten Öffnungstage rechnet die Verwaltung mit langen Wartezeiten und mehr Besuchern pro Tag, als die Mitarbeiter Kapazitäten haben. So könnten manche auf den Folgetag vertröstet werden. Sinnvoll sei es, in den ersten Tagen nur in dringenden Fällen zur Zulassungsstelle zu kommen.

Zudem beschränke der Sicherheitsabstand die Anzahl der Besucher im Wartebereich. Andere müssten vor dem Eingang warten. Deshalb solle die Zulassungsstelle möglichst allein besucht werden. Zutritt zum Wartebereich hat nur der Halter oder sein Bevollmächtigter. Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht. Zur Corona-Nachverfolgung werden Name, Anschrift und Telefonnummer der Besucher erfasst. Für die Führerscheinstelle muss man weiterhin einen Termin vereinbaren.