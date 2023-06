Der Verein Mariama Bara School mit Sitz in Pirmasens engagiert sich in der Republik Guinea, um potenzielle Fachkräfte in den lokalen Arbeitsmarkt zu integrieren. Dafür soll eine Berufsschule gebaut werden. Alle Anträge dafür sind bereits erledigt, der Bauantrag soll folgen.

Jungen Afrikanern eine angemessene Ausbildung und somit Zugang zum lokalen Arbeitsmarkt in der Republik Guinea ermöglichen: Das ist das Ziel des Vereins Mariama Bara School. Dafür soll eine Berufsschule in der Präfektur Boffa in Westafrika – als Erweiterung einer bereits existierenden dreisprachigen Kindertagesstätte und Grundschule – für 210 Schüler gebaut und ausgestattet werden.

Begonnen hat alles mit Mariane Lawrence. Sie setzt sich seit 1992 für junge Menschen in Afrika ein – damals noch in Saarbrücken mit dem Verein Tina Yaradökhe Saar, der in der Republik Guinea eine Bibliothek mit deutschen, französischen und englischen Büchern aufgebaut hat. Stück für Stück kam dann im Jahr 2000 der Kindergarten und im Jahr 2006 die Grundschule hinzu. Heute finanziert sich die dreisprachige Schulgruppe J.B.L. durch die Beiträge der Schüler, mit denen Lehrkräfte und Unterhaltskosten gedeckt sind. Lawrences Tochter Nadine Sylla tritt jetzt mit dem Projekt der Berufsschule in die Fußstapfen ihrer Mutter.

2022 hat sie dazu den Verein Mariama Bara School in Pirmasens gegründet. Unterstützt wurde sie dabei von Mitgliedern der Gemeinde St. Elisabeth auf dem Sommerwald. Der Name des Vereins ist inspiriert von Mariama Bara, die in der Region der Präfektur Boffa junge Frauen aus der Sklaverei kaufte, um sie weiterzubilden und in die Selbstständigkeit zu führen. „Bis heute ist Mariama Bara vor Ort berühmt, wenn man mit den Einheimischen spricht“, erklärt Sylla. Träger des Vereins sind die Schulgruppe J.B.L., das Erzbistum Conkary sowie das Architektur- und Ingenieurbüro Arias Sarl.

Sylla habe selbst erlebt, wie schwierig es sei, eine internationale Anerkennung von Diplomen und Zertifikaten zu erhalten. „Ich bin mit dem Thema aufgewachsen“, sagt Sylla. Gerade durch die Globalisierung sei es zunehmend wichtiger, sich internationale Erfahrungen in Theorie und Praxis anzueignen.

Das Projekt der Berufsschule soll in verschiedenen Stufen umgesetzt werden. Zunächst ist geplant, drei Werkstätten zu errichten, in denen EDV-, Metall- oder Elektrikkurse stattfinden können. Später sollen weitere Fachrichtungen wie Architektur, Handwerk, Landwirtschaft und Fischerei hinzukommen. „Das Schulsystem in der Republik Guinea ist noch sehr theoretisch und das Land braucht technische Kenntnisse“, berichtet Sylla.

Sie sieht in dem Projekt viele Vorteile. Zum einen werde die berufliche Integration in der Republik Guinea unterstützt. Gleichzeitig will sie durch die Berufsschule eine Brücke zwischen der Stadt Boffa und Pirmasens schlagen. Das könne beispielsweise durch Austauschprogramme und E-Learning erzielt werden. „Und damit auch den Tourismus in Pirmasens ankurbeln, weil die Stadt damit bekannter werden würde“, erzählt Sylla.

Der Austausch sei vorteilhaft für Deutschland und die Republik Guinea. „Die Probleme in den Ländern sind ähnlich“, erläutert Sylla. Zuverlässige und motivierte Fachkräfte zu finden sei schwer und die Möglichkeiten, lebenslang in einem Unternehmen zu bleiben, eingeschränkt. Mit dem Projekt der Berufsschule soll deshalb der kulturelle und wirtschaftliche Austausch gefördert werden.

Aktuell sind alle Anträge in Deutschland und in der Republik Guinea für den Bau der Berufsschule bereits durch. Baupläne und Kostenvoranschläge seien von einem Architektenbüro vor Ort erstellt und ein Grundstück gefunden worden. „Jetzt geht es noch darum, Gelder zu akquirieren“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Mariama Bara School Vereins Stefan Schwarzmüller. Rein aus Spenden sei das Projekt schwer zu finanzieren, deshalb wendet sich der Verein zusätzlich an kirchliche Hilfswerke und ist auf der Suche nach Sponsoren.