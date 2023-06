Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für die Rettung der Kunst am Bau an der Nagelschmiedsbergschule würde die Stadtverwaltung gerne mit dem Kunstverein sprechen. Das Schulgebäude aus den 1950er Jahren soll 2023 abgerissen werden. Der Kunstverein sorgt sich um ein großflächiges Mosaik am Eingangsbereich und wertvolle Gipsschnitte über den Türen zu den Klassenzimmern.

Im August hatte der Kunstverein zu einer Begehung der seit Jahren leerstehenden Schule eingeladen und auf den Wert des Mosaiks von Hans Baumhauer aufmerksam gemacht.