Für das ökumenische Angebot „Rastplatz – Die Zuhörerbank“ werden für Ehrenamtliche Schulungen angeboten. Sie soll das das „Rüstzeug“ vermitteln, um als Zuhörer den Menschen vor Ort zu begegnen.

Manchmal ist es einfach schön, einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin zu haben, mit dem oder der man Freude und Glück, aber auch Sorgen und Nöte teilen kann. So ist die Idee für das Angebot „Rastplatz – die Zuhörbank“ entstanden. Dahinter stecken hauptamtlich Mitarbeitende der Kirchen in Pirmasens – ein gemeinsames Team der evangelisch-methodistischen, der evangelischen und der katholischen Gemeinden sowie des Caritas-Zentrums, der Krankenhausseelsorge und der katholischen Familienbildungsstätte sowie dem Haus der Familie Pirmasens.

Beim Projekt wird zum Gespräch eingeladen, Zeit geschenkt, Orientierung geboten und auf Wunsch Kontakte in Hilfenetzwerke vermittelt. Dabei sind alle Menschen willkommen – unabhängig von Herkunft oder Konfession. Personen, die im Alltag nicht die Möglichkeit haben, sich jemanden anzuvertrauen, sollen hier ein offenes Ohr und Unterstützung finden.

Drei Abende zu verschiedenen Themen

Die Schulung für Ehrenamtliche startet am 14. Februar von 18 bis 20 Uhr mit dem Thema „Mein Glaube, meine Spiritualität, meine Motivation“, Dozent ist der Pastoralreferent Bernd Adelmann. Weiter geht es am 28. Februar von 18 bis 20 Uhr mit dem Thema „Das Aushalten von Stille – Gesprächsführung nach Rogers“, ebenfalls mit Bernd Adelmann. Am 14. März findet von 18 bis 20 Uhr der letzte Abend mit dem Thema „Gewaltfreie Kommunikation“ statt. Dieser Abend wird von Alen Brinza, Referent für Gewaltfreie Kommunikation, geleitet. Die Schulung ist kostenfrei.

Info

Interessenten melden Sie sich im Caritas-Zentrum Pirmasens unter 06331/274010 oder bei der Familienbildungsstätte & Haus der Familie Pirmasens unter 06331 2039715.