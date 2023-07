Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alexander Hardelt haben wir in der Jahnstraße angesprochen, als er an seinem Auto werkelte. In unserem Spontaninterview hat er uns nicht nur erläutert, welche Reparaturen er an seinem Wagen selbst vornimmt, sondern auch, warum er lieber auf dem Dorf als in der Stadt leben würde.

Wohnen Sie hier?

Ja, genau. Ich heiße Alexander Hardelt und wohne seit September letzten Jahres hier. Vorher habe ich in Hermersberg gewohnt. Ich bin geschieden und habe mein Haus