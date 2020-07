Auf einige Ermittlungsverfahren muss sich ein 50-Jähriger einstellen, der in Pirmasens mit einem Elektroroller unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, sollte der Mann am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Lemberger Straße kontrolliert werden, weil das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen fehlte. Nachdem der Mann gestoppt wurde, ergriff er den Angaben zufolge jedoch plötzlich die Flucht und fuhr unvermittelt in Richtung Simter Straße los. Nach kurzer Fahndung sei der Mann im Gebüsch neben einem Einkaufsmarkt gestellt worden. Der 50-Jährige habe augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden, so die Polizei. Ein entsprechender Drogentest auf der Dienststelle bestätigte die Vermutung. Er reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Opiate. In seinem Rucksack führte der Mann aus Pirmasens zudem medizinisches Cannabis mit, konnte aber kein gültiges Attest vorweisen. Das Cannabis wurde laut Polizei zunächst sichergestellt. Den 50-Jährigen erwarten nun Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens unter Drogeneinfluss.