Ab Oktober kommt es auf der Linie RB64 zwischen Pirmasens und Schopp zu Zugausfällen und Ersatzverkehren. Wegen Gleisarbeiten ist der Streckenabschnitt von Dienstag, 1. Oktober, 5 Uhr, bis zum 8. Oktober, 5 Uhr, gesperrt. In diesem Zeitraum verkehren Ersatzbusse. Die Umsteigezeit in Schopp beläuft sich auf zehn Minuten.

Die Regionalbahn mit planmäßiger Abfahrt am Kaiserslauterer Hauptbahnhof um 23 Uhr und Ankunft in Pirmasens um 23.41 Uhr entfällt auf der gesamten Strecke. Der Ersatzbus startet um 23 Uhr vom Bussteig D3 des zentralen Omnibusbahnhofs vor dem Lauterer Bahnhof. Der Zug, der regulär um 20.41 Uhr am Hauptbahnhof Pirmasens abfährt und um 21.26 Uhr in Kaiserslautern ankommt, fällt ebenfalls komplett aus, der Ersatzbus startet bereits um 20.37 Uhr in Pirmasens.

Auch nach dem 8. Oktober bleibt der Streckenabschnitt zwischen Pirmasens und Schopp gesperrt. Dann stehen bis zum 28. Oktober Gleiserneuerungen an. Noch steht nicht fest, welche Ersatzbusse in diesem Zeitraum fahren werden.