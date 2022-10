In wenigen Jahren kann man in der Südwestpfalz auch auf solchen Strecken mit elektrisch betriebenen Zügen fahren, wo es über den Schienen gar keine Oberleitungen gibt. Wie das möglich ist, konnte man am Freitag im Zweibrücker Hauptbahnhof besichtigen.

Was passiert, wenn weder Strom noch Gas fließen? Die Stadtverwaltung Pirmasens hat ihren Notfallplan vorgestellt.

Erstmals seit längerer Zeit ist die Anzahl der Corona-Neuinfektionen in der Südwestpfalz wieder im vierstelligen Bereich.

Wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge und Drogenbesitzes hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 33-jährigen gebürtigen Pirmasenser, der seit Jahren in Berlin lebt, zu drei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt.

Im politischen Rodalben knirscht es. Dort ist im Verbandsgemeinderat die Koalition zwischen CDU und SPD geplatzt.

Platzen könnte in Waldfischbach-Burgalben vielleicht auch der Wunsch einiger Senioren, in das dort geplante Seniorenheim einzuziehen. Denn das Bauvorhaben hinter dem Rathaus ist mindestens in weite Ferne gerückt.

Wer bin ich? Was kann ich? Diesen Fragen geht das Berufsorientierungsseminar „Mein mutiger Weg“ auf die Spur, für das die Hauensteiner Gründer Pascal und Frederic Keller in der vergangenen Woche mit dem Zukunftspreis Westpfalz Award ausgezeichnet wurden. Am Donnerstag gastierte das Mutmacher-Team an der Käthe-Dassler-Realschule Plus in Pirmasens.

Wie man das Thema „sexuelle Gewalt“ in ein Theaterstück packt und für Kinder und Jugendliche zugänglich macht, das haben in dieser Woche Hunderte von Schülern in der Zweibrücker Festhalle gesehen.

Wie eine Straße am besten zu sanieren ist, das waren Themen, bei denen Markus Bold gefragt war. Der Beigeordnete und Baufragen-Experte der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben ist jetzt verabschiedet worden.