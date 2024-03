Bei den weiterführenden Schulen gibt es in Pirmasens eindeutig zwei Favoriten: Unter den drei Gymnasien liegt das Leibniz-Gymnasium mit 95 Anmeldungen vorne. Bei den Realschulen plus verzeichnet die Ludwig-Realschule das größte Interesse.

Die Anmeldezahlen am Leibniz-Gymnasium sind seit Jahren stabil. Aber sie waren auch schon mal besser. Rückläufig hingegen seien die Anmeldezahlen am Immanuel-Kant-Gymnasium. 77 Schüler haben sich für das Gymnasium entschieden. Im vorangegangenen Schuljahr hatten sich noch 91 Schüler am Kant eingeschrieben. Das sei in Ordnung so, findet Oberbürgermeister Markus Zwick, weil die Schule nicht vierzügig ausgerichtet sei und andernfalls Kapazitätsprobleme bekommen hätte.

Außerdem habe die Landgraf-Ludwig-Realschule plus deutlich bei den Anmeldezahlen zugelegt, unterstreicht Zwick. „Das ist die Auswirkung unserer Investition, vom guten Angebot der Schule ganz abgesehen“, urteilt der OB. Das Schulgebäude sei jetzt traumhaft schön, findet er. Wurden an der Ludwig-Realschule im Schuljahr 2023/24 52 Schüler angemeldet, haben sich aktuell 70 Schüler für sie entschieden.

Fachoberschule gut für Zuspruch

Vierzügig bedeute, dass es vier Klassen in einer Klassenstufe gibt, erläutert Guido Frey, der Leiter des Schulverwaltungsamts. Dies gebe es an den Gymnasien nur am Leibniz. Es sei wahrscheinlich, dass auch die Ludwig-Realschule diesmal vierzügig werde. Ab 75 Schülern gebe es die vierte fünfte Klasse. Die dafür fehlenden fünf könnten gut noch zusammenkommen, wertet Frey. Denn es würden noch einige Anmeldungen fehlen. Bisher seien 388 Kinder auf den weiterführenden Schulen in Pirmasens angemeldet.

Der Zulauf an der Ludwig-Realschule wird vom OB auch damit in Zusammenhang gebracht, dass man dort inzwischen die Hochschulreife erlangen könne. An der Fachoberschule (FOS) Technik und Gestaltung könne man in zwei Jahren den Abschluss erwerben. So erklärt er sich den Sprung nach vorne. Haben sich im Vorjahr elf Schüler für diesen Weg entschieden, sind es aktuell 24 Schüler, die sich für den FOS-Zweig Gestaltung entschieden hätten. Rückläufig hingegen sei die Fachrichtung Technik. Dort ist die Schüleranzahl auf acht gesunken. Im Vorjahr waren es noch 15.

Werben für Technikstandort Pirmasens

104 Schüler hätten sich diesmal für ein berufliches Gymnasium entschieden, informiert die Stadtspitze. Hier erwartet der OB noch mehr Anmeldungen, weil die BBS neue Wege gehe. Die Fächer Technik und Wirtschaft seien dort für eine Orientierungsphase zusammengelegt worden, weil sich die meisten Schüler für Wirtschaft interessieren würden. Pirmasens sei aber – was die Arbeitgeber angehe – ein Technikstandort, erklärt der OB. Um die Schüler für Technik und die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) zu interessieren, sei die Struktur der Schule geändert worden.

Außerdem sei das Fach Umwelttechnik dazugekommen. „Ich gehe davon aus, dass durch diese zeitgemäße Komponente die Anmeldezahlen steigen werden“, so der OB. Wenn eine Klasse Technik zusammenkommen würde, sei das für Firmen wie Kömmerling und PSB von Vorteil, weil dort ein Duales Studium möglich ist. Außerdem würden auf diese Weise junge Menschen in der Region bleiben, wirbt der OB für die technische Ausbildung bei der Berufsschule Pirmasens.

Fast 120 Viertklässler aus dem Kreis

Was auch interessant sei, seien die Wanderungsbewegungen der Schüler, um an die Schule ihrer Wahl gehen zu können. Es gibt 66 Auspendler. Das sind Pirmasenser Schüler, die an einer Schule im Landkreis angemeldet sind. 28 davon wollen die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Waldfischbach besuchen. Ein deutlicher Zulauf im Vergleich zum vergangenen Jahr, als sich zehn Pirmasenser Viertklässler für diese Schule entschieden haben.

Einen leichten Zuwachs habe die Realschule in Vinningen zu verzeichnen, informiert Zwick. Dort seien zwölf Schüler angemeldet worden. Das seien drei mehr als für das aktuelle Schuljahr. An der Realschule in Dahn wiederum seien leicht rückläufige Zahlen zu verzeichnen. Dort wurden sieben Schüler angemeldet. Im Vorjahr waren es zehn.

Im Gegenzug gebe es eine erhebliche Anzahl von Einpendlern aus dem Landkreis zu den städtischen Gymnasien. 119 Schüler aus dem Kreis wollen auf ein Gymnasium in der Stadt. Die meisten auf das Kant- und das Ball-Gymnasium, während das Leibniz bei Schülern aus der Stadt den Vorrang hat.

Meist ausgewogen zwischen Mädchen und Jungen

Was sich unter dem Strich als äußerst zutreffend erwiesen hat, sei die Prognose des Schulentwicklungsplans, den die Stadt gemeinsam mit dem Landkreis hat erstellen lassen. „So viele Besonderheiten gibt es in diesem Jahr gar nicht“, findet Oberbürgermeister Markus Zwick. Die Zahlen seien ziemlich stabil. Der eine oder andere könne hier oder dort noch dazukommen, so Zwick. Erfahrungsgemäß sei ein weiterer Anwuchs bei den Realschulen zu erwarten. Dass die Zahlen an den Realschulen stabil oder sogar steigend seien, findet der OB erfreulich.

Interessant an den Anmeldezahlen ist noch die Verteilung von Schülern und Schülerinnen an die Schulen. Hier ergibt sich für die Käthe-Dassler-Realschule auf dem Kirchberg ein kräftiger Schülerüberschuss. 38 Schülern stehen nur 28 Schülerinnen im neuen Schuljahr gegenüber. An den anderen Schulen ist es eher ausgeglichen.