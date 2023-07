Als Polizei und Ordnungsamt am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr in die Tunnelstraße gerufen wurden, weil ein Zeuge dort Rauch hatte aufsteigen sehen, fanden die Beamten einiges mehr vor, als sie erwartet hatten. Der Rauch kam von einem Feuer, dass ein 37-jähriger Mann aus Pirmasens in einem Kamin auf einem Wochenendgrundstück entzündet hatte. Die Einsatzkräfte fanden auf dem Grundstück Betäubungsmittel, weshalb sie eine richterliche Anordnung beantragten, um die Wohnung des 37-Jährigen zu durchsuchen. Wie die Polizei berichtet, fanden sie dort eine große Menge diverse Drogen. Insgesamt wurden auf dem Wochenendgrundstück und in der Wohnung demnach knapp 1200 Gramm Amphetamin, über 80 Ecstasy-Pillen, etwa 25 Gramm Methamphetamin, knapp 60 Gramm Cannabisprodukte und etwa 15 Gramm psychoaktive Pilze sichergestellt. Der Pirmasenser muss sich nun vor Gericht verantworten.