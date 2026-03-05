Pirmasens und die Verbandsgemeinde Rodalben legen einen Radweg von der Bundestraße 10 zur Ruhbank an. Damit können sie die maroden Asphaltzufahrten zum Beckenhof sanieren.

Seit Jahren schon sind die beiden Zufahrtstraßen vom Pirmasenser Stadtteil Ruhbank und von der Bundesstraße 10 zum Forsthaus Beckenhof ein Ärgernis: Bodenwellen und Schlaglöcher prägen die beiden schmalen Asphaltstraßen, die tausenden Beckenhofgästen und Wanderern als Zufahrt zu dem Ausflugslokal dienen. Längst hat der Beckenhof eine große Bedeutung für den Wandertourismus, gleich zwei Premiumwanderwege mit der Pirmasenser Felsenlandtour und der Ruppertsweilerer Ariustour nutzen ihn als Einkehrmöglichkeit, auch weitere regionale Wanderwege lassen sich von ihm aus erkunden. Ein Wohnmobilstellplatz zieht Wander- und Naturtouristen an.

Angesichts der hohen Besucherfrequenz sind die maroden Zufahrten schon seit Jahren ein Thema – bislang war das Geld für eine Straßenerneuerung das große Hindernis. Angesichts klammer Kassen in Pirmasens, der Verbandsgemeinde Rodalben und der Ortsgemeinde Münchweiler, zu der der Beckenhof übrigens gehört, war für die beiden Zufahrtsstraßen kein Geld vorhanden. Beide sind Forststraßen, wobei gerade die Zufahrt von der B10 zum Beckenhof eine besondere Historie hat. In Zeiten des Kalten Krieges, als US-Army und Nato auf und im Ariusberg noch Militärstandorte hatten, wurde diese Straße militärisch genutzt und war in bestem Zustand. Danach ist sie zusehends verfallen und besteht aktuell mehr aus Schlaglöchern und Flockstückern denn aus einer normalen Fahrbahn.

Drei Wochen lang muss die Verbindung zwischen Ruhbank und Beckenhof gesperrt werden. Foto: Martin Seebald

Zufahrt von der Ruhbank drei Wochen gesperrt

Nun aber hat das von der Landesregierung aufgelegte „Regionale Zukunftsprogramm“ (RZN) die Chance geboten, das Finanzierungsproblem zu lösen. Sowohl die Stadt Pirmasens als auch die Verbandsgemeinde Rodalben setzen RZN-Fördermittel ein, um ihren Teil der Beckenhof-Zufahrten zu sanieren. Offiziell läuft das gemeinsame Projekt unter „Radwegeverbindung Münchweiler – Pirmasens“, die neu geschaffen wird. Von Münchweiler über das Industriegebiet neben der B10 und den Hombrunnerhof führt der Radweg zur B10-Anschlussstelle Beckenhof, danach wird er über die bestehende Straße zum Forsthaus Beckenhof und von dort weiter auf die Ruhbank geführt. Um die beiden Zufahrtswege aber mit dem Fahrrad nutzen zu können, müssen sie erneuert werden.

Pirmasens macht den Anfang: Im April und Mai werden in einer etwa dreiwöchigen Bauphase die 1,3 Kilometer von der Ruhbank am Wanderparkplatz „Auf der Platte“ bis zum Beckenhof erneuert, indem eine neue Asphaltfahrbahndecke aufgetragen und auf beiden Seiten die Bankette neu angelegt werden. Der Einbau von 5500 Quadratmeter Asphalt und das Anlegen der Schotterbankette ist mit Kosten von 380.000 Euro veranschlagt, zu 100 Prozent gefördert durch das „Regionale Zukunftsprogramm“. Der Hauptausschuss hat Bürgermeister und Baudezernent Michael Maas einstimmig die Ermächtigung zur Auftragsvergabe erteilt, sodass nun die Ausschreibung erfolgen kann. Bis zur Vergabe der Bauarbeiten wird es April, in der zweiten Monatshälfte ist mit dem Baubeginn zu rechnen. Auf eine Anfrage von Ausschussmitglied Katja-Faroß-Göller betonte Maas, dass während der Bauarbeiten eine Vollsperrung der Beckenhof-Zufahrt von der Ruhbank unumgänglich ist.

Die 1,9 Kilometer lange Forststraße von der B10 zum Beckenhof wird noch in diesem Jahr auf Vordermann gebracht. Foto: Martin Seebald

Auch Strecke von der B10 aus wird in diesem Jahr saniert

In einem zweiten Schritt wird die Verbandsgemeinde Rodalben aktiv, um die mit 1,9 Kilometern etwas längere Zufahrt von der B10 zum Beckenhof zu erneuern, informiert der Rodalber Verbandsbürgermeister Peter Spitzer. Auf grob 600.000 Euro ist dieses Projekt veranschlagt, wie der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde, Timo Bäuerle, berichtet. Finanziert wird das Projekt über RZN-Mittel des Landkreises Südwestpfalz und der Verbandsgemeinde. Allerdings schließen sich diese Bauarbeiten nicht nahtlos an das Pirmasenser Projekt an, aktuell werde die Ausschreibung vorbereitet. „In diesem Jahr wollen wir aber auf jeden Fall fertig werden“, betont Bäuerle.

Der Beigeordnete macht deutlich, dass es bei dieser Beckenhofzufahrt nicht nur um eine neue Fahrbahndecke geht. Weil es sich um ein Radwegprojekt handelt, muss auch für Verkehrsberuhigung gesorgt werden, um den Belangen der Radfahrer gerecht zu werden.