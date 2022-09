Richtig gestritten wurde am Montag in der Stadtratssitzung, als Oberbürgermeister Markus Zwick wieder über die seiner Meinung nach fehlende Unterstützung des Landes geklagt hatte. Die CDU warf der SPD „Rumgeeiere“ vor, während die Sozialdemokraten konkrete Zahlen forderten, die der OB nicht liefern kann, weil das Land nichts sagt.

Zwick hatte sich zunächst lobend über die hälftige Übernahme der Altschulden durch das Land geäußert. Allerdings nicht versäumt, anzumerken, dass es keine Wohltat der Landesregierung sei, sondern diese damit nur ihrer Verpflichtung nachkomme. Zumal die regelmäßigen Zahlungen aus Mainz für Aufgaben, die der Stadtverwaltung auch durch Landesgesetze aufgenötigt wurden, immer noch nicht die Höhe hätten, die Pirmasens brauche, um den Haushalt auszugleichen, wie Zwick zum wiederholten Male monierte. Und hier kamen sich dann die Christ- und Sozialdemokraten in die Haare. Stefanie Eyrisch (CDU) monierte die „skandalöse Darstellung des Landes“. Sebastian Tilly (SPD) will erst diskutieren, wenn konkrete Zahlen auf dem Tisch liegen. Zwick verwies auf das Schweigen der Landesregierung zu den Anfragen aus Pirmasens. Die Stadtverwaltung erhalte nur so viele Informationen wie die Presse auch.

Für den Stadtchef ist die Diskussion nicht unnötig, da aktuell das Gesetzgebungsverfahren laufe und jetzt noch Änderungen zugunsten von Pirmasens nötig wären. „Ich kann doch nicht warten, bis nichts mehr geändert werden kann“, so Zwick, während Gerhard Hussong es unredlich findet, ohne konkrete Informationen zu diskutieren. Die Debatte an sich hat Zwick letztlich gefallen. „Ich finde es gut, wenn es emotional wird. Es geht ja auch um die Wurst“, sagte Zwick.