Die Stadtverwaltung hat ein ernstes Problem mit der Überwachung der Falschparker. Das zweite Jahr in Folge dümpelt die Zahl der Knöllchen knapp über der 10.000er-Marke. Das ist ein Drittel dessen, was Politessen früher an Strafzetteln pro Jahr verteilten. Die Ursache dürfte nicht in der schlagartigen Gesetzestreue der Pirmasenser Autofahrer liegen, als vielmehr am Krankenstand unter den Politessen.

Genau 10.736 Strafzettel verteilten die Politessen im vergangenen Jahr in Pirmasens. Ein Jahr davor waren es mit 10.367 noch weniger und davor nur 12.614, während es im Vor-Corona-Jahr 2019 immerhin noch 18.137 Strafzettel gab. In einem normalen Jahr ohne kranke Politessen oder Lockdown kommt das Ordnungsamt immerhin auf 26.000 Knöllchen, etwa im Jahr 2016.

Jeder Zweite wartet Anschreiben ab

Jeder zweite Bestrafte wartete mit dem Bezahlen erstmal das offizielle Anschreiben der Stadt ab. Was ein normaler Wert im Vergleich zu den früheren Jahren ist. Auch bei den letztlich ausgestellten Bußgeldbescheiden für die Uneinsichtigen gab es mit 1179 Bescheiden im vergangenen Jahr keinen Ausreißer. Gestiegen ist jedoch die Zahl derjenigen, die auch auf wiederholte Anschreiben der Stadtverwaltung nicht reagieren und erst bei Androhung von Erzwingungshaft bezahlten. 2021 waren dies 130 Autofahrer, im vergangenen Jahr immerhin 185.

Beim Abschleppen grob verkehrswidrig parkender Autos ist das Ordnungsamt mit 47 Fällen im Rahmen des Üblichen geblieben. 2021 waren es 49 Fälle, ein Jahr davor 32. Das war allerdings ein volles Pandemiejahr.