Was machen einige Brummifahrer, wenn sie wegen des Sonntagsfahrverbotes von 0 bis 22 Uhr auf Rastplätzen ausharren müssen, bis sie wieder hinters Lenkrad dürfen? Offensichtlich greift der eine oder andere gern zum alkoholhaltigen Getränk, wie die Polizei am Sonntagabend bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Ständenhof an der B10 bei Ruppertsweiler feststellte. Sie überprüfte nämlich Lastwagenfahrer kurz vor dem Ende des Sonntagsfahrverbots auf ihre Fahrtauglichkeit. Vier Fahrer waren so betrunken, dass sie ihre Papiere so lange abgeben mussten, bis sie wieder nüchtern sind. Wie die Polizei mitteilte, lag die höchste festgestellte Atemalkoholkonzentration bei 1,66 Promille. Da männliche Körper zwischen 0,1 und 0,2 Promille Alkohol je Stunde abbauen können, saß der betroffene Brummifahrer noch länger am Ständenhof fest.