In Bobenthal gibt es gleich mehrere verkehrstechnische Problemstellen, über die der Gemeinderat beraten hat.

Der Rat befasste sich mit der Parksituation in der Kirchstraße: Diese ist auf der Westseite fast gänzlich zugeparkt, wodurch in der kurzen Straße eine gefährliche Engstelle entsteht. Zudem werden dort dauerhaft Fahrzeuge abgestellt. Die Straßenverkehrsbehörde bei der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland soll nun beauftragt werden, Lösungen zur Entschärfung der Verkehrssituation zu erarbeiten.

Ein anderes Problem ergibt sich dadurch, dass der Wieslauter-Radweg über die Hauptstraße durch den Ort führt. Da der Durchgangsverkehr nach Ansicht der Anwohner häufig zu schnell unterwegs ist, würden Fahrradfahrer beeinträchtigt. Der Gemeinderat versucht seit längerem, entlang der Hauptstraße Piktogramme für Radfahrer auf die Fahrbahn aufzubringen, bekam dies aber von der zuständigen Behörde nie bewilligt.

Fahrradfahrer und Autofahrer treffen aufeinander

Eine elektronische Geschwindigkeitstafel ist derzeit am Ortseingang aus Richtung Weißenburg installiert. „Die Autofahrer bremsen an der Geschwindigkeitstafel ab, beschleunigen dann aber wieder bis zur Einmündung Mühlstraße“, sagt Ortschef Markus Keller. Aus diesem Grund beauftragt der Gemeinderat nun die Verbandsgemeinde, für diese unbefriedigende Verkehrssituation ein Verwaltungsverfahren einzuleiten.

Von der Feldbrücke am Ortseingang aus Niederschlettenbach, bis zur Einmündung Mühlstraße, soll auf der Hauptstraße/L 478 eine Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h eingerichtet werden, die bis zum anderen Ortsende am Stadtweg geführt werden soll. Weiter wird die VG beauftragt, in der Hauptstraße von der Feldbrücke bis Einmündung Mühlstraße durch beidseitige Fahrbahn-Markierung je einen Fahrradschutzstreifen mit Piktogrammen zu markieren. In den Sommermonaten sei auf dem Wieslauterradweg viel los, der Straßenverkehr in der Hauptstraße nehme ebenfalls zu, was zu gefährlichen Situationen führe, so Keller.