Mit einem Freispruch endete für einen 28-Jährigen am Montag das Strafverfahren vor dem Amtsgericht wegen des Vorwurfs des sexuellen Kindesmissbrauchs und der Nötigung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann zur Last gelegt, im April 2021 die damals siebenjährige Tochter eines befreundeten Ehepaares gegen deren Willen auf den Mund geküsst zu haben, als sie sich bei einem Besuch mit ihren Eltern kurz allein in seinem Schlafzimmer aufgehalten habe. Im Oktober 2021 soll der Angeklagte das Mädchen auf dem Heimweg von der Schule gegen ihren Willen umarmt haben. Ende Dezember 2021 soll er die inzwischen Achtjährige in der Küche ihrer Eltern erneut gegen ihren Willen umarmt haben.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Auf dem Geburtstag seines Sohnes seien alle Kinder im Schlafzimmer gewesen. Sein Sohn und das siebenjährige Mädchen hätten gestritten. Als versöhnliche Geste habe er die beiden auf die Wange geküsst. Nicht auf die Lippen, versicherte er. Das Mädchen habe gelacht. Im Oktober habe er das Mädchen auf dem Heimweg vom Einkaufen gegrüßt – auf der anderen Straßenseite. Er habe sie nicht umarmt.

Zum Dank auf die Wange geküsst

Ende Dezember seien er und seine Familie auf dem Geburtstag der jüngeren Schwester des Mädchens eingeladen gewesen. Er habe auf dem Balkon geraucht. Das Mädchen habe die Balkontür geöffnet, so dass er ins Zimmer zurückkonnte. Zum Dank habe er sie auf die Wange geküsst. Monate später hätten ihr Vater und dessen Freund ihn zusammengeschlagen, gab der Angeklagte an.

Die inzwischen Neunjährige wusste vor Gericht zuerst nicht mehr, ob damals etwas passiert war, das sie nicht wollte. Auf Nachfrage gab sie an, der Angeklagte habe sie auf den Mund geküsst, als sie kurz allein im Schlafzimmer gewesen sei. Näheres wusste sie nicht mehr. Dass es einen Streit zwischen ihr und dem Sohn des Angeklagten gegeben hätte, stritt sie ab. Auf dem Nachhauseweg seien sie nur aneinander vorbeigegangen. Der Angeklagte habe sie nie auf der Straße umarmt, war sie sich sicher.

Lag es an unterschiedlichen Gebräuchen ?

Auf dem Geburtstag ihrer Schwester habe der Angeklagte sie in der Küche an den Händen festgehalten. Warum wisse sie nicht. Ob der Mann auf dem Balkon geraucht hatte und sie ihn hereingelassen habe, wusste das Mädchen nicht. Auch nicht, wann sie ihren Eltern von den angeblichen Vorfällen erzählt hatte.

Der Angeklagte hingegen hatte eine Vermutung, wie es zu den Anschuldigungen gekommen war: Seine Familie und das befreundete Paar stammten aus unterschiedlichen Volksgruppen. Ein Kind zu küssen, sei in seiner Volksgruppe nichts Schlimmes. Aber für die befreundete Familie schon.

Jugendgericht und Staatsanwältin betrachteten die Angaben des Mädchens als nicht ausreichend. Ihre Erinnerungslücken waren zu groß. So blieb nur ein Freispruch.