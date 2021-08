Seit Ende Juli ist das provenzalische Dorf auf dem Schlossplatz für Besucher geöffnet, und pünktlich zum Start der sommerlichen Veranstaltungsreihe „Zu Gast in der Provence“ fing sogar der Schlossbrunnen wieder zu plätschern an. Das nächste Wochenende schließt die Reihe. Den Gästen werden zum Schluss noch mal zwei Musik-Acts geboten. Am Freitag, 20. August, tritt ab 20 Uhr die Gruppe „Miri in the Green“ in dem Pirmasenser Provence-Dorf auf. Die Band kommt aus der Gemeinde Berg in der Südpfalz (Landkreis Germersheim) und passt laut eigenen Angaben gut zum Konzept der Veranstaltung, da „Miri in the Green“ auch französische Lieder im Programm haben, in denen zum Teil die Provence besungen wird. In Pirmasens möchte die Gruppe auch ihre aktuelle CD vorstellen, die den Titel „Caillou“ trägt. Am Samstagabend gastiert ab 19 Uhr das „Duo Astonished“ auf dem Schlossplatz. Rico Aston und Ute Stein warten unter anderem mit Songs von Joe Cocker und „Boney M.“ auf. Sie wollen dem Publikum mit ihrem musikalischen Programm Gelegenheit zum Chillen, Träumen und Schweigen geben.