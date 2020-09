Die Offenen Ateliers werden wieder mehr nachgefragt – zumindest von Künstlerseite. So werden an den beiden kommenden Wochenenden sieben südwestpfälzische Künstler ihre Ateliers öffnen. Einer davon posthum.

Während zu den besten Zeiten der Offenen Ateliers über ein Dutzend Künstler in der Südwestpfalz ihre Türen öffneten und auch teilweise Sonderaktionen wie Lesungen oder Konzerte integrierten, waren es in den vergangenen Jahren teilweise nur noch vier Künstler, die vier Tage lang Besucher in ihrem Arbeitsraum empfangen wollten. Vielleicht auch coronabedingt sind es dieses Jahr nun sieben Künstler, denen ansonsten einige geplante Ausstellungen weggefallen sind.

Eine Neuerung wird es dieses Jahr mit der Öffnung des Ateliers von Klaus Heinrich Keller in Rodalben geben. In der Bergstraße 1A öffnet am ersten Wochenende der Offenen Ateliers die Witwe zusammen mit den beiden Kindern das Atelier des 2018 verstorbenen Künstlers. Es ist landesweit die erste Öffnung eines Ateliers als Nachlass. Der Berufsverband Bildender Künstler hat diese Neuerung auf Wunsch der Familie zugelassen. Kellers Atelier wird im Originalzustand zu besichtigen sein, wie es Keller kurz vor seinem Tod verlassen hat.

Ein alter Hase bei den Offenen Ateliers ist der Dahner Franz Martin, der als einziger Künstler an beiden Wochenenden in der Hasenbergstraße 2 öffnen wird. An beiden Sonntagen öffnen der Rodalber Stephan Müller in der Pfarrstraße 20 und der Hinterweidenthal Peter Padubrin-Thomys in seinem Wilgartswiesener Atelierhaus in der Hauptstraße 26.

Nur am zweiten Wochenende öffnet das Pirmasenser Künstlerpaar Matthias Strugalla und Irmgard Weber in ihrer zum Atelier umgebauten früheren Fabrik auf der Ruhbank in der Kanzelstraße 8. Ebenfalls nur am zweiten Wochenende wird in Zweibrücken der Foto- und Reisekünstler Jürgen Rinck auf dem Rinckenhof bei Mörsbach öffnen.

In ganz Rheinland-Pfalz öffnen hunderte weiterer Ateliers, deren Adresse auf der Internetseite des Berufsverbands Bildender Künstler zu finden sind: www.bbkrlp.de. Alle Ateliers sind an den Öffnungstagen von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.