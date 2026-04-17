Bei der Kontrolle einer in Pirmasens hat der Zoll 14 illegal Beschäftigte festgestellt. Wie das Saarbrücker Hauptzollamt mitteilt, das auch für die Südwestpfalz zuständig ist, wurden insgesamt 24 Bauarbeiter vor Ort angetroffen – allerdings hatten nur zehn ihnen die erforderliche Aufenthaltsgenehmigung. Laut Informationen der RHEINPFALZ fand die Kontrolle auf einer Großbaustelle in der Innenstadt statt.

Wie die Behörde informiert, versuchten mehrere Personen zu flüchten, seien aber durch Einsatzkräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) daran gehindert worden.

„14 der Arbeiter, genauer zwei aserbaidschanische, zehn georgische, ein turkmenischer und ein albanischer Staatsangehöriger, verfügten nicht über die erforderlichen aufenthaltsrechtlichen Genehmigungen. Sie hielten sich somit illegal im Bundesgebiet auf und wurden illegal beschäftigt“, informiert Nicole Hübner, Pressesprecherin des Hauptzollamts Saarbrücken.

Gegen die Arbeitnehmer wurden Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet, woran sich Folgemaßnahmen durch die zuständige Ausländerbehörde anschließen.

Die Arbeitgeber müssen ebenfalls mit Strafverfahren rechnen, die weiteren Ermittlungen dauern an.