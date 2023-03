Wegen gefährlicher Körperverletzung verwarnte das Jugendschöffengericht am Montag eine 20-Jährige.

Am 18. September vergangenen Jahres kam es vor einer Gaststätte in der Blümelstalstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen der Angeklagten und einer 22-Jährigen. Letztere sei auf sie zugegangen, sie habe sie weggestoßen, gab die Angeklagte an. Ihre Kontrahentin sei dadurch hingefallen. Als sie aufstehen wollte, habe sie sie „runtergetreten“. Anlass soll eine vorangegangene Auseinandersetzung, eine Drohung und ein Schlag zwischen der Schwester der Angeklagten und einer 18-Jährigen gewesen sein, die sich den Kontrahentinnen anvertrauten.

Die 22-Jährige hatte eine etwas andere Version. Ihre 18-jährige Freundin habe sich bei ihr über die Angeklagte beschwert, die hätte sie geschlagen. Deshalb habe sie diese zur Rede gestellt. Aber die habe ihr ins Gesicht geschlagen. Als sie auf dem Boden lag, habe deren Freund gesagt: „Keiner schlägt meine Freundin“ und ihr ins Gesicht getreten und dann auch noch die Angeklagte. Es könne sein, dass sie die 20-Jährige geschlagen habe, räumte die Zeugin ein. Durch den Sturz auf den Asphalt erlitt die 22-Jährige eine Platzwunde am Hinterkopf, eine Rippenprellung und Verletzungen im Gesicht.

Die 18-Jährige sagte, die 22-Jährigen sei mehrmals zu Boden gegangen und die Angeklagte und deren Freund hätten die Frau mehrmals geschlagen und getreten. Alle Beteiligten sollen angetrunken gewesen sein, so die Aussagen.

Die Richterin belehrte die Angeklagte, es sei „unterste Schublade eine am Boden liegende Person zu treten“. Als Auflage muss die 20-Jährige 300 Euro an die Geschädigte zahlen und sie wurde für sechs Monate der Betreuung und Weisung des Pfälzischen Vereins für soziale Rechtspflege unterstellt. Das Urteil ist rechtskräftig.