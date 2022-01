Zoff mit seiner Freundin brachten einem 37-Jährigen am Montag vor dem Amtsgericht eine Geldstrafe von 1400 Euro (70 Tagessätze à 20 Euro) ein - wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Im Mai vergangenen Jahres habe seine damalige Freundin Panikattacken und Wahnvorstellungen bekommen. Sie würde von ihrem Ex-Mann umgebracht, habe diese erzählt, und wollte sich das Leben nehmen – nicht zum ersten Mal. An der Bushaltestelle sei es zum Disput zwischen ihnen gekommen. Um sie am Selbstmord zu hindern, habe er sein Rasiermesser und einen Schlagring aus ihrer Handtasche weggenommen. Und er habe gewollt, dass sie zur Polizei geht. Weil sie das nicht wollte, habe er sie an den Haaren und am Kragen den Berg hinuntergezogen Richtung Polizeiinspektion. Dabei sei wohl ihr T-Shirt zerrissen. Aber geschlagen habe er sie nicht, betonte er. „Ich wusste nicht, was tun. Das ist blöd gelaufen“, gestand er.

Besagter Schlagring habe in ihrem gemeinsamen Haushalt gelegen. Woher dieser kam, wusste er nicht. Er habe gedacht, er dürfe ihn im Haus haben, aber nicht draußen. Vom Vorwurf des Waffenbesitzes (Schlagring) sprach das Amtsgericht den Mann frei, da sein Besitzwille nicht erwiesen sei.

Außerdem war der 37-Jährige angeklagt, im Mai eine Konsumeinheit Amphetamin besessen zu haben. Das bestritt dieser vor Gericht. Er nehme seit zehn Jahren keine Drogen mehr. Die Richterin hielt dem Mann vor, er habe bei der Polizei angegeben, er hätte „gestern Pep gezogen“. Wieso er das gesagt haben soll, konnte sich der Angeklagte nicht erklären. Sein Verteidiger monierte, dass die Polizei seinen Mandanten nicht zuvor als Beschuldigten belehrt hatte. Deshalb seien diese Angaben nicht verwertbar. Das Gericht stellte das Verfahren wegen des angeblichen Drogenbesitzes ein, da eine etwaige Strafe nicht ins Gewicht fallen würde.