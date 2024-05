[aktualisiert 17.50] Großeinsatz im Pirmasenser Krankenhaus: Ein Zimmerbrand im achten Stock sorgte am Freitag gegen 16.30 Uhr für Aufregung in der Stadt. Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei waren mit dutzenden Fahrzeugen im Einsatz. Patienten wurden evakuiert.

Laut Simon Tigges, Einsatzleiter der Pirmasenser Feuerwehr, war ein Zimmerbrand auf Station 83 gemeldet worden. Die Betten und das ganze Zimmer hätten in Flammen gestanden, schilderte der Einsatzleiter. Die Patienten der Station 83 wurden auf der selben Etage in eine andere Station evakuiert. Im achten und neunten Stock des Krankenhauses befindet sich die Psychiatrie.

Ansonsten blieb der Brand ohne größere Folgen für den Krankenhausbetrieb. Auf anderen Stationen hatten Patienten gar nicht bemerkt, dass die Feuerwehr mit einem Großaufgebot im Einsatz war. Manche hatten den Einsatz schlicht verschlafen. Patienten und Personal gingen weiterhin ein und aus. Der Zugang war nicht gesperrt. Lediglich die Aufzüge standen im Erdgeschoss still.

Keine Patienten im Zimmer

Zur Ursache des Brandes konnte Tigges noch keine Angaben machen. Patienten seien nicht im Zimmer gewesen. Es habe keine Verletzten gegeben. Sicherheitshalber waren dennoch etliche Rettungswagen angefordert worden.

Probleme bereitete, das schwere Gerät in die oberen Stockwerke zu bringen. Die Belüfter zur Entrauchung der Station 83 mussten mit einer Drehleiter an der Gebäuderückseite nach oben geschafft werden. Wann die Station 83 wieder belegt werden kann, konnte am Freitag niemand im Krankenhaus sagen.