Großer Andrang herrschte am Wochenende bei den Offenen Ateliers im Rodalber Werkraum des verstorbenen Malers Klaus Heinrich Keller. Die Besucher gaben sich praktisch die Klinke in die Hand, wurden von der Witwe und den Kindern durch das Haus geführt und konnten einen Blick in den gemalten Nachlass Kellers werfen. Mehr als 450 Gemälde, die noch nicht verkauft sind, erzählen beredt von der unglaublichen Schaffensfreude Kellers.

Die Aktion heißt „Offene Ateliers“ und warum sollte immer der Künstler da sein müssen, wenn doch eigentlich nur das Atelier geöffnet ist? So dachte sich vielleicht die Witwe Maria Keller bei der Bewerbung für die Offenen Ateliers, die nach vielen Diskussionen mit dem Berufsverband der Künstler dann auch genehmigt wurde. Eine schöne Idee, um den Freunden der Kellerschen Kunst auch noch einmal das Atelier des Künstlers zu öffnen, in dem er unzählige Stunden vor seinen Gemälden verbrachte. Und nicht nur das.

Die Kinder Regine und Andreas Keller haben das Werk ihres Vaters aufbereitet, katalogisiert und im Lagerraum für die Öffentlichkeit geöffnet. Dort bestand am Wochenende die einmalige Gelegenheit, im Werk Kellers buchstäblich zu blättern. Alle, meist 1,5 mal 1,5 Meter großen Gemälde waren so zu besichtigen. Welche Ausstellung wäre sonst in der Lage, über 450 Bilder eines Künstlers zu zeigen?

Der vor zwei Jahren verstorbene Künstler hatte eine unglaubliche Schaffensfreude. Themen wurden in Variationen angefertigt. Keller experimentierte ebenso mit Bildinhalten wie mit Formen und neuen Techniken, was in einer normalen Ausstellung so nicht sichtbar wird. Da stehen sehr leuchtend-bunte Bilder hinter Gemälden mit eher gedeckten Farben.

Mehr Ausstellungen geplant

Und dazu erzählt die Familie Geschichten aus der Zeit, als der Künstler noch lebte und arbeitete, wie es in Lebensläufen von Künstlern immer so schön heißt. Vom Geruch der Farben, der das Haus durchzog, wenn der Vater wieder oben im Atelier die Spraydosen schüttelte, woran sich Andreas Keller noch lebhaft erinnert. Und von der Konsequenz, mit der Keller seine Kunst über vieles andere im Leben stellte. Wenn er malen musste, dann ging er ins Atelier, egal, ob gerade Besuch da war oder nicht, erzählt Maria Keller.

Es wird übrigens noch weitere Ausstellungen mit der Kunst Kellers geben. Die Offenen Ateliers werden nicht die letzte Gelegenheit gewesen sein, um sein Werk öffentlich zu sehen, versichert Regine Keller. Konkret in Vorbereitung sei aber noch nichts. Die Familie habe zunächst die drei Ausstellungen direkt nach dem Tod des Künstlers organisiert. Keller hatte diese drei Ausstellungen – unter anderem in Landau und Pirmasens – noch selbst in die Wege geleitet.

Offene Ateliers