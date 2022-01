Wurde am Donnerstag ein am Boden liegender Jugendlicher getreten? Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich gegen 17 Uhr ereignet haben soll.

Der vorbeifahrende Zeuge soll laut Polizei beobachtet haben, dass in Höhe Simter Straße 1 vier Männer, die um einen am Boden liegenden Jugendlichen, zwischen 14 und 18 Jahre alt, herumstanden. Es habe auf ihn den Anschein gehabt, als hätten die vier Männer auf den am Boden liegenden eingeschlagen und eingetreten. Ein dunkelhäutiger Mann sei gerade dazugekommen und habe die vier Männer verjagt, die in Richtung Schillerstraße flüchteten, schreibt die Polizei. Der im Auto fahrende Zeuge habe nach kurzer Verfolgung der Flüchtenden gedreht und sei zu dem Opfer zurückgefahren.

Zumindest augenscheinlich sei der junge Mann unverletzt gewesen. Der gab dem Zeugen gegenüber an, nun zu seinen Eltern zu fahren und anschließend bei der Polizei eine Anzeige zu erstatten. Dann fuhr er als Beifahrer in einem schwarzen Golf davon. Bisher wurde noch keine Anzeige bei der Polizei erstattet.

Die Polizei beschreibt die beteiligten Personen folgendermaßen: Der Geschädigte soll circa 14 bis 18 Jahre alt sein, etwa 1,70 Meter groß, helle mittellange Haare gehabt und blaue Jeans getragen haben. Der dunkelhäutige Zeuge sei etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß gewesen und habe eine muskulöse Statur. So hat der vorbeifahrende Zeuge die vier Männer beschrieben. Person eins trug eine bordeauxrote Hose, blaue Nike Free Schuhe mit einem weißen Nike-Emblem sowie eine schwarze Jacke mit roten Aufdruck auf der linken Brust, schwarze Handschuhe, eine schwarze Wollmütze und eine schwarze Atemschutzmaske. Person zwei trug eine schwarze Jogginghose mit weißem Aufdruck im seitlichen Bereich des linken Oberschenkels, schwarz/weiße Asics Schuhe, die im Bereich der Ferse neongrün sind, schwarze Jacke, schwarze Mütze und eine schwarze Atemschutzmaske.

Person drei trug ebenfalls eine schwarze Jogginghose mit einem kleinen weißen Aufdruck im Bereich des linken Oberschenkels, weiße Nike Jordan Schuhe mit einem schwarzen Nike-Emblem, dunkelgraue ärmellose Jacke mit weißem Reißverschluss, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte sich die Person über den Kopf gezogen er trug zudem eine schwarze Atemschutzmaske sowie schwarze Handschuhe. Person vier hatte eine schwarze Hose, weiße Schuhe, schwarze Jacke und einen schwarzen Rucksack.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.