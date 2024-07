Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Auto in der Emmersweiler Straße in Pirmasens beschädigt. Der graue Skoda Fabia gehört einer 19-Jährigen aus Pirmasens. Der Verursacher hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 06331 520-0.