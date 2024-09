Am Freitagmorgen hat sich auf der B10 in der Nähe von Rinnthal ein Verkehrsunfall ereignet, den ein Toyota-Fahrer verursachte, weil er das Überholverbot ignorierte. Ein 26-jähriger Fahrer eines Seat Ibiza, der von Annweiler in Richtung Pirmasens unterwegs war, wurde von einem grau-silbernen Toyota mit Speyerer Kennzeichen überholt. Der Toyota scherte aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge knapp vor dem Seat ein, wodurch der Seat-Fahrer gezwungen war, stark abzubremsen und nach rechts auszuweichen. Dabei kollidierte der Seat mit der Schutzplanke, was einen Sachschaden von etwa 5000 Euro verursachte. Der Toyota setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten, teilt die Polizei in ihrer Meldung mit. Die Polizeiinspektion Dahn sucht Zeugen des Unfalls. Diese können sich per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06391 9160 melden.