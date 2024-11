Ein rauchender Kamin sorgte am Sonntagabend für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Bar „Club 1“ in der Lemberger Straße. Wie die Polizei bestätigte, war die Feuerwehr alarmiert worden, da jemand Brandgeruch auf der Straße gerochen hatte. „Vor Ort konnte geklärt werden, dass jemand in einem Anwesen in der Lemberger Straße Feuer in seinem Kamin anzündete und dies die Ursache des Brandgeruchs war“, teilt Polizeisprecher Thomas Krämer mit. Maßnahmen von Polizei oder Feuerwehr seien nicht nötig gewesen.