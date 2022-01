Die Zentrale Impfstelle in der Messe Pirmasens bietet vier Impftage für Mädchen und Jungen zwischen fünf und elf Jahren an. Gegen das Coronavirus geimpft werden die Kinder am 18., 20., 26. und 28. Januar jeweils zwischen 8 und 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

„Beim Impfen von Kindern stehen viele Fragen im Raum, deshalb möchte das Städtische Krankenhaus den betroffenen Eltern ein qualifiziertes Angebot unterbreiten“, erklärt Carsten Henn, der ärztliche Direktor der Klinik, die die Zentrale Impfstelle der Stadt Pirmasens und des Landkreises Südwestpfalz betreibt. Bislang impften meist die niedergelassene Kinder- und Hausärzte in ihren jeweiligen Praxen.

Kinderärzte und ihr Personal impfen

Hans-Georg Kläber, Chefarzt der Kinder- und Jugendklinik im Pirmasenser Krankenhaus, steht mit seinem Team zunächst an vier Tagen im Januar in der Zentralen Impfstelle, Halle 6C, für individuelle Aufklärungsgespräche zur Verfügung. „Diese werden sicher deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen als bei Erwachsenen, weshalb es unter Umständen zu Wartezeiten kommen kann“, so der Chefarzt. Es sei gewährleistet, dass das ärztliche Aufklärungsgespräch durch einen Kinderarzt erfolgt.

Die Impfung selbst nimmt medizinisches Personal vor, das speziell im Umgang mit Kindern geschult ist. Den Piks erhalten die Mädchen und Jungen mit dem speziell für die angegebene Altersgruppe entwickelten Impfstoff Cominarty (Biontech) in einer speziellen Dosierung. Die Zweitimpfung erfolgt in der Regel drei Wochen später.

Infos



Die Impftermine für Fünf- bis Elfjährige sind für Dienstag, 18., Donnerstag, 20., Mittwoch, 26., und Freitag, 28. Januar, jeweils von 8 bis 18 Uhr in der Zentralen Impfstelle in der Pirmasenser Messe vorgesehen.

Zur Impfung müssen die Kinder von mindestens einer sorgeberechtigten Person begleitet werden. Neben dem eigenen Ausweis sind Eltern angehalten, auch ein entsprechendes Dokument des Kindes mitzubringen, zum Beispiel Kinderausweis, Geburtsurkunde, Krankenversicherungskarte sowie zusätzlich den Impfpass.