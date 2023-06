Am frühen Samstagmorgen um 4.40 Uhr wurde ein Zeitungsausträger von Jugendlichen überfallen. Der Mann, der gerade am Winzler Tor in Pirmasens Zeitungen austrug, wurde von drei männlichen Jugendlichen angesprochen und von schließlich von einem jungen Mann von seinem Roller geschubst. Im Anschluss daran flüchteten die Drei mit dem Roller. Die Polizei ermittelt noch. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.