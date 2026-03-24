Eine der ältesten und wohl größten Kneipen der Stadt ist die „Grüne Laterne“ in der Blocksbergstraße. Die klassische Bierkneipe ist Treffpunkt für Billard- und Dartspieler.

Wie alt die „Grüne Laterne“ tatsächlich ist, kann Inhaberin Brigitte Laaks nicht genau sagen. Hinweise liefern alte Urkunden der Parkbrauerei, die für langjährige Treue vergeben wurden. Eine davon, datiert auf 1992, bescheinigt 100 Jahre Verbundenheit – demnach dürfte es die „Grüne Laterne“ bereits 1892 gegeben haben, damals wohl in einem anderen Gebäude. Das heutige Haus entstand erkennbar nach dem Krieg. Woher der Name stammt, weiß Laaks nicht.

Wer die Kneipe am Kaiserplatz betritt, staunt zunächst über die Größe. Vorn öffnet sich ein großer Saal, der in einen zweiten Raum mit zwei Billardtischen übergeht. Schon am frühen Nachmittag sind dort drei Spieler zugange. Ein weiterer Tisch vorn ist für Karambolage vorgesehen, wird aber seit Langem nicht mehr genutzt.

Beim Karambolagespiel herrscht Anspannung

„Wenn dort gespielt wurde, musste ich immer leise bedienen“, sagt die freundliche, gesprächige Wirtin und erinnert sich an die Spannung beim Karambolagespiel. Im Nebenzimmer steht ein weiterer Billardtisch.

Laaks begann 1993 als Mitarbeiterin in der „Grünen Laterne“. Zuvor arbeitete sie im Neuffercafé und bei den US-Streitkräften im Service. In der „Grünen Laterne“ blieb sie – auch wegen des Wirts, mit dem sie lange Jahre zusammen war, bis er verstarb.

Weit mehr als 100 Gäste finden bequem in der Grünen Laterne Platz. Foto: Klaus Kadel-Magin

In den 1990er-Jahren war die Kneipe noch stärker Gasthaus. Es gab Speisen, „Bier und Hähnchen“ wurden sogar durch eine kleine Klappe neben dem Tresen nach draußen verkauft. Damals waren die Billardvereine größer. Fotos und Tafeln erinnern an den Billardverein 1920 Ringelbrunnen Pirmasens, der hier spielte.

Ein Detail aus dieser Zeit deutet auf regen Betrieb hin: ein abschließbarer Queue-Ständer. So mussten die Spieler ihre Stäbe nicht mitnehmen. „Den benutzt heute keiner mehr“, sagt einer der drei Nachmittagsspieler. Heute bringt jeder sein Queue in der Tasche mit.

Wem gehören die Queues im verschlossenen Ständer?

Zwei Billardvereine trainieren weiter in der Kneipe: der Billardclub „Grüne Laterne“ und der Billardclub „Joker“. Dazu kommen zwei Dartteams: DC „Grüne Laterne“ und „Maddog“. Wem die Queues im verschlossenen Ständer gehören, weiß niemand mehr.

Das Innere der „Grünen Laterne“ ist eine kleine Zeitreise in jene Jahrzehnte, in denen die Pirmasenser Kneipenwelt noch als „in Ordnung“ galt. Die Holzvertäfelung an den Wänden hängt seit deutlich vor Laaks“ erstem Arbeitstag. Innen hat sich seither kaum etwas verändert. Über dem Saal spannt sich eine Reihe grüner Wimpel.

Die „Grüne Laterne“ ist eine durch und durch urwüchsige Pirmasenser Kneipe – ein Ort, an dem schon der Großvater ein Bier hätte trinken können. Geändert hat sich nach Beobachtung von Laaks der Zuspruch. Früher trafen sich im Nebenzimmer auch Parteien wie die SPD oder Die Linke regelmäßig.

„Das hat viel kaputt gemacht“

Wie anderswo habe sich das Ausgehverhalten gewandelt. „Das Gesellige ist weg“, sagt Laaks. Die Gäste gingen vorsichtiger mit Alkohol um. Abende mit vielen Kurzen seien selten. Hauptsächlich werde Bier getrunken. Wein steht bereit, ebenso einige Spirituosenflaschen für jene, die etwas anderes als Parkbier wollen.

Bis zur Coronakrise wurde an mehreren Tischen Skat gespielt. Die Kartenspieler seien jedoch in dieser Zeit verschwunden. „Das hat viel kaputt gemacht“, sagt die Wirtin. Das Publikum ist dennoch bunt gemischt. Jüngere kommen abends, die Älteren am Nachmittag oder Morgen.

Geöffnet ist die „Grüne Laterne“ täglich – ohne Ruhetag. Am Wochenende kann es 2 oder 3 Uhr werden, bis Laaks zusperrt; es gibt auch Nächte mit Betrieb bis 4 Uhr. Zu viel sei das nicht, betont sie: „Ich liebe meine Arbeit.“

Steckbrief

Eröffnungsjahr: vermutlich 1892, Inhaberin: Brigitte Laaks, Biermarke: Parkbräu, Bierpreis: 0,4 Liter für 2,70 Euro (gezapft), 0,5 Liter für 2,60 Euro (Flasche). Speisenangebot: keines. Besonderheiten: Billard, Dart, Spielautomaten. Raucherkneipe: ja. Adresse: Blocksbergstraße 26. Öffnungszeiten: täglich 10 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag bis 2 Uhr.

Die Serie

Die Zeiten, in denen es Hunderte Kneipen in Pirmasens gab, sind vorbei. Trotzdem hat die Stadt noch einiges zu bieten. In der Serie „PS am Zapfhahn“ stellen wir Pirmasenser Kneipen sowie die Gesichter hinter den Theken vor.

Zuletzt hatten wir das „Next Level“ besucht, waren im „Bierbrunnen“ und auch in der „Zwickerstubb“.

