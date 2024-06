Beim städtischen Ferienprogramm können Kinder von fünf bis zehn Jahren auf eine spannende Zeitreise gehen. Es sind noch Plätze frei.

Zusammen mit den Gästeführern der Stadt erleben die Jungen und Mädchen einen Tag im Leben der Familie Hüther: ohne Strom aus der Steckdose und Wasser, das aus der Leitung kommt. Die Kinder erhalten Einblicke in Haushaltstätigkeiten wie Wäsche waschen, Wasser am Brunnen holen und Unkrautjäten im Selbstversorger-Gärtchen. Außerdem erfahren sie mehr über die Sütterlin-Schrift, die damals in der Schule gelehrt wurde. Das Mittagessen wird gemeinsam gekocht. An jedem der Donnerstage gibt es eine besondere Aktion. Am 25. Juli und 22. August steht Butter-Machen auf dem Programm, am 15. August historische Spiele. Die Aktion im „Häusel“, Blocksbergstraße 18, beginnt jeweils um 9 Uhr. Das Ende ist für 14 Uhr vorgesehen. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldungen ab sofort online unter www.pirmasens.de/ferienprogramm.