Die Revitalisierung des Kaufhallenareals in der Innenstadt von Pirmasens verzögert sich erneut. Das Gelände befindet sich weiter im Besitz der Stadt. Die unlängst gegründete SH Projektentwicklung GmbH, die auf dem Areal einen Gebäudekomplex errichten will, teilte am Dienstag mit, dass zwar der Baubeginn mit den Abbrucharbeiten noch für Dezember diesen Jahres geplant sei, aber die Frage, inwieweit der ursprünglich geplante Fertigstellungstermin Ende 2022 noch Bestand habe, aktuell nicht verbindlich beantwortet werden könne.

Nachdem die ursprünglichen Pläne für ein großes Fachmarktzentrum mit 40 verkaufsoffenen Sonntagen ad acta gelegt wurden, präsentierten die Projektentwickler dem Stadtrat im Juni eine abgespeckte Variante. Auf dem Gelände Ecke Höfelsgasse/Schlossstraße sollte demzufolge ein Gebäudekomplex entstehen. Im Juli sollten die dafür notwendigen Bauanträge eingereicht werden. Ende Oktober/Anfang November sollten die Bauarbeiten beginnen, hieß es noch vor ein paar Wochen.