Die Vorbereitungen im Steinbruch Picard bei Krickenbach für das 13. Bildhauersymposium des Vereins Skulpturen laufen auf Hochtouren: In den vergangenen Tagen wurde schon mal das Material bereitgestellt – und das kann sich sehen lassen.

Zweieinhalb auf zwei auf drei Meter groß und rund zehn Tonnen schwer sind die Sandsteinblöcke, die diesmal auf die Teilnehmer warten. Fünf Künstler sind vom 30. Juli bis 27. August im Schweinstal dabei, vier davon bearbeiten Sandstein, einer Metall. Ihre Blöcke wurden diese Woche aus dem traditionsreichen Steinbruch der Familie Picard herausgesprengt.

Der Münchner Bildhauer Christian Hinz will dabei eine zweiteilige Sandsteinskulptur mit dem Titel „Friedensengel“ schaffen. Ebenfalls eine zweiteilige Skulptur hat sich der Osthofener Markus Sauermann vorgenommen; „Ost-West“ soll sie heißen. Eine kuschelige Liege will die Berlinerin Birgit Cauer aus dem Gestein herausmeißeln, Titel: „Lapi-Liege“. Der Niederländer Chris Peterson schafft ebenfalls eine Vertiefung, diesmal in Form einer Nische, in seinem Quader; „Vogelvrij“ soll sein Werk heißen.

Der Vollständigkeit halber sei angemerkt, dass der mazedonische Bildhauer Aleksandar Eftimovski seinen überdimensionalen Bohrkopf namens „Reverse Rotation“ aus Metall herstellt. Er arbeitet nicht wie seine Kollegen auf dem Steinbruch-Gelände, sondern weiter unten im Tal in den Werkstätten der Firma Picard.

Los geht das Symposium mit einer Vernissage am 30. Juli, 11 Uhr, in der Pfalzgalerie. Eine Werkschau zur Symposiumshalbzeit findet am 13. August, 11 Uhr, im Steinbruch statt. Die Finissage und Übergabe der Skulpturen ist für den 27. August, 11 Uhr, an den jeweiligen Aufstellungsorten terminiert. Bis es allerdings soweit ist, „wartet noch eine ganze Menge Arbeit auf die Künstler und das Organisationsteam“, so Christopher Naumann, neuer Chef des veranstaltenden Vereins Skulpturen.

Er ist übrigens seit einigen Wochen bereits damit beschäftigt, im Rahmen eines begleitenden Seminars an der RPTU mit Studenten des Fachbereichs Architektur Texte zu den Künstlern und ihren Positionen zu erarbeiten. Daneben stehen die Suche nach Standorten für die Skulpturen, nach weiteren Sponsoren und die Koordination mit der Pfalzgalerie auf seiner Agenda. Wesentlich unterstützt wird Naumann vor allem in Sachen Mittelakquise von seinem Amtsvorgänger und Symposiumsgründer Jürgen Picard. Das Gesamtbudget der vierwöchigen Aktion beläuft sich auf rund 60.000 Euro.